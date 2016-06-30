"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 642 مواطنا من مستحقي الدعم السكني

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 642 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون درهم.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ان الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قبيل عيد الفطر السعيد يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات للارتقاء بجودة حياة المواطنين حيث ركزت الأجندة الوطنية 2021 على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة ..مؤكدا أن الاتجاه لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة يأتي كأحد الحلول التي تبناها البرنامج لتوفير السكن للأسر المواطنة.

وأشار معاليه إلى نهج البرنامج المرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين ..مؤكدا حرص البرنامج على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 503 قروض و139 منحة سكنية حيث يقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما يتعدى ذلك بتوفير دعم سكني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي صمم لها نماذج سكنية تلبي احتياجاتها وتحقق لها الأمن والاستقرار إلى جانب توفير دعم سكني إلى فئة الأرامل والمطلقات وفئة كبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إلى جانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

وأكدت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي المديرة العام لبرنامج الشيخ زايد للاسكان أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم حيث يأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب.

وذكرت ان الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج يتجاوز 20 ألف درهم شهريا إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم إلى 800 ألف درهم بناء على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض ..مؤكدة أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

ولفتت إلى أن البرنامج حدد معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفها الأعلى إلى 800 ألف درهم وتضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي 30 ألف درهم واذا كان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 3 آلاف درهم يحصل المستفيد في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ 800 ألف درهم ..وقالت انه إذا كان متوسط الدخل يترواح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف درهم فتكون قيمة الدعم 700 ألف درهم فيما يحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5 آلاف وأكثر على 500 ألف درهم.

وأضافت أنه إذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من 30 ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 4 آلاف درهم يحصل المستفيد على 700 ألف درهم ..في حين إذا كان متوسط الدخل من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم فيحصل المستفيد على 600 ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5 آلاف وأكثر على 500 ألف درهم.

وأوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 642 قرار دعم سكني يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني ما عدا استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم.

وأضاف أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني ..موضحا أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج الى أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933.

وذكر أنه يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.