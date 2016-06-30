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“الحشد العشائري”: عناصر “داعش” الفارة من الفلوجة عسكرت بالقرب من المدينة

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“الحشد العشائري”: عناصر “داعش” الفارة من الفلوجة عسكرت بالقرب من المدينة “الحشد العشائري”: عناصر “داعش” الفارة من الفلوجة عسكرت بالقرب من المدينة

أرشيفية

قال مسئول الإعلام بالحشد العشائري العراقي، النقيب خضير العيساوي، إن الهجمات التي شنتها قوات التحالف الدولي وأسقطت 250 إرهابي من عناصر تنظيم “داعش” بالقرب من الفلوجة تم تنسيقها مع قوات الجيش العراقي، موضحا أن عناصر التنظيم الإرهابي فرت من المدينة لعدم قدرتها على مواجهة القوات العراقية.

وأضاف العيساوي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن العناصر الفارة من الفلوجة من تنظيم “داعش” عسكرت في مناطق قريبة من المدينة وحاولت شن هجمات على المواقع العراقية، إلا أنها منيت بالفشل ولم تستطع إختراق الخطوط الدفاعية في عامرية الفلوجة.

وأوضح العيساوي أن عناصر التنظيم الإرهابي فشلت في الهروب عبر الممرات التي فتحتها القوات العراقية، إلا أن عدد من عناصر إخترق النقاط اللأولية وهربت نحو الصحراء وعسكرت على مقربة من المدينة، مشيرا غلى أن القوات الجوية للتحالف الدولي شنت هجوما كاسحا ضد عناصر التنظيم وأسقطت غالبية عناصره ولم ينحج في الهرب إلا عدد قليل.

ولفت العيساوي أن المناطق التي عسكر بها داعش لم تكن قد وصلت إليها القوات العراقية المشتركة بعد، وأن أعمال التحرير لم تصل إليها، لذا تم استهدافها عبر القوات الجوية.

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