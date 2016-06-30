صور..عروض نيلية لشرطة المسطحات بالأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو

مراسل «ONA»:

أقامت شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بالتعاون مع الإسعاف النهرى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عروض نيلية بالمراكب واللانشات والموتسيكلات النهرية تحت شعار “الأقصر تحتفل 30 يونية ثورة شعب”.

انطلقت العروض النهرية من أمام نادى التجديف والرياضات البحرية، وحتى بداية الممشى السياحى، وسط حضور عشرات الأهالى وأطفال الأقصر.

وبدأت محافظة الأقصر احتفالاتها بذكري ثورة 30 يونيو مبكرا حيث تم تنظيم عدة فاعليات وعروض كرنفالية بدأت من فجر يوم الخميس بعروض البالون الطائر حيث انطلقت المناطيد الطائرة محلقة في سماء الأقصر حاملة اعلام مصر ولافتات تحيا مصر التي رفرفت في الجو كما تم اطلاق الالعاب النارية والبالونات الهوائية في السماء .

ومن المقرر أن تتواصل الفاعليات طوال اليوم الخميس بمتابعة انجازات مركز علاج فيروس سي ومقره بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالاقصر والتشغيل التجريبي لحمام السباحة الاوليمبي بالعوامية وتختتم الفاعليات باحتفالية كبري وطابورعرض بساحة وميدان ابو الحجاج بالاقصر مساء اليوم .