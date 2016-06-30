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مسئول عراقى: تدمير قافلة لتنظيم داعش فارة من الفلوجة

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مسئول عراقى: تدمير قافلة لتنظيم داعش فارة من الفلوجة مسئول عراقى: تدمير قافلة لتنظيم داعش فارة من الفلوجة
أصدرت وزارة الدفاع العراقية لقطات تظهر ضربات جوية ضد عشرات السيارات التى قال مسئولون أيضا إنها قافلة لتنظيم داعش فرت من مدينة الفلوجة غربى البلاد بعد استيلاء الجيش العراقى عليها.

وشاركت أكثر من 20 مروحية فى المهمة، وتمكنت من تدمير أكثر من 138 مركبة، وفق ما قال الفريق حامد المالكى، قائد طيران الجيش العراقى، فى لقطات نشرتها وزارة الدفاع فى وقت متأخر من ليل الأربعاء، وقال المالكى إن المروحيات العراقية قامت بكل الضربات، ولم تشارك أى قوة أخرى فى العملية.

أعلنت القوات العراقية الأحد تحرر مدينة الفلوجة بالكامل بعدما طردت القوات الحكومية مقاتلى التنظيم المتبقين من شمال وغرب المدينة تحت غطاء كثيف من الضربات الجوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة. ويشتبه فى هروب مئات من مقاتلى تنظيم الدولة من المدينة خلال العملية، وفقا لقادة عراقيين على الأرض.

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