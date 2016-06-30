أخبار العراق..السفير الأمريكى ببغداد: تنظيم داعش بدأ يتلاشى فى العراق

صرح السفير الأمريكى لدى العراق ستيورات جونز، بأن طيران التحالف الدولى شارك فى قصف أرتال السيارات التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى التى فرت من مدينة الفلوجة يوم الثلاثاء قائلا إن "تنظيم داعش بدأ يتلاشى فى العراق".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية حاكم الزاملى قد كشف أمس عن محاولة رتل كبير تابع لتنظيم داعش الإرهابى قرب ناحية عامرية الفلوجة شرق محافظة الأنبار الفرار إلى المناطق الصحراوية، حيث دمر الطيران العراقى الرتل بصحراء الرزازة بين كربلاء والفلوجة.. وقال الزاملى أنه تم رصد حوالى 150 سيارة متنوعة بينها سيارات مسلحة، وتم إبلاغ قيادة العمليات المشتركة، وأن التحالف الدولى لم يقم بمهامه بضرب الرتل رغم امتلاكه الطيران المناسب لهذه المهمة.

وقال السفير جونز- فى لقاء مع الصحفيين فى مقر السفارة الأمريكية ببغداد الخميس، أن طيران التحالف بدأ بتعقب أرتال داعش يوم الثلاثاء الماضى، ودمر التحالف وطائرات عراقية من طراز"إف-16" الرتل التابع لداعش.

ولفت السفير الأمريكى إلى أن الأراضى التى يسيطر عليها داعش تتقلص يوماً بعد يوم والتنظيم يتلاشى، وقال أن واشنطن ستقدم تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 2.7 مليار دولار للقوات المسلحة العراقية، ووصف ذلك بأنه "صفقة ممتازة لمساعدة العراق".

كما نوه جونز إلى أن هدف مؤتمر المانحين الذى يقام خلال شهر يوليو المقبل فى واشنطن هو ضمان توفر الأموال الكافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لعملية تحرير الموصل ودعم استقرار جميع المدن المحررة من داعش، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة المانحة رقم واحد فى مجال المساعدات الإنسانية إلى العراق.

وكان وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى قد وقع مع السفير ستيوارت جونز، أمس الأربعاء، مذكرة تعاون بين الجانبين تقضى بتقديم تسهيلات ائتمانية لحكومة العراق بمبلغ 2.7 دولار أمريكى، لتسهيل شراء معدات عسكرية ضمن برنامج التمويل العسكرى الخارجى للقوات الجوية والبرية..وتتيح المذكرة تمويل شراء معدات حربية ذات تقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل كبير فى تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة العراقية، بما يمكنها من إحراز الانتصار فى حربها على الإرهاب وتنظيم داعش وتحرير جميع المناطق العراقية التى يسيطر عليها التنظيم.

على صعيد متصل، قال المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل كريس جارفر أن التحالف يعمل على قطع خطوط إمدادات داعش الرئيسية بين العراق وسوريا التى تمر عبر منطقة البوكمال الحدودية السورية- العراقية.. وقال أن المعارك لاستعادة المنطقة الحدودية تجرى حاليا بالتنسيق مع هيئة أركان التحالف الدولى.

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