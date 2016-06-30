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قيادى بحركة الجهاد الإسلامى يدعو العائلات الفلسطينية لوقف الخلاف والنزاع

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قيادى بحركة الجهاد الإسلامى يدعو العائلات الفلسطينية لوقف الخلاف والنزاع قيادى بحركة الجهاد الإسلامى يدعو العائلات الفلسطينية لوقف الخلاف والنزاع
دعا القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى خالد البطش، العائلات المتنازعة فى بلدة يعبد الفلسطينية لضبط النفس والعودة للغة العقل والمنطق، وتغليب المصلحة العامة وعدم الوقوع فى اتون الفتنة التى يراد منها شق الصف والإيقاع بين العائلات.

يُشار إلى أن شجاراً دموياً وقع بين عائلتين فى بلدة يعبد بمدينة جنين أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة أكثر من 14 آخرين وصفت جراح 7 منهم بين خطيرة ومتوسطة.

وقال الشيخ البطش، فى بيان نشره موقع فلسطين اليوم صباح اليوم الخميس: "لصالح من يراق الدم وتحرق البيوت؛ هذا دم حرام يجب أن يتوقف نزيفه".

وشدد البطش على ضرورة الابتعاد عن كل ما يسىء لشعبنا وقضيته من خلال بث النزاعات والخلافات من بين أبناء العائلات والتى نشهد لها وبتاريخها النضالى ضد الاحتلال.

وطالب القيادى البطش "الوجهاء والعقلاء ورجال الدين والإصلاح فى البلدة للتدخل السريع واحتواء الأحداث وتطويقها وحقن الدم الفلسطينى والسعى لتفويت الفرصة وقطع دابر الفتنة، مناشدا فى الوقت ذاته لجنة القوى الوطنية والإسلامية والأجهزة المختصة فى مدينة جنين التحرك لحقن الدم وصون الحرمات خاصه واننا نحيى أيام مباركة من الشهر الفضيل.

الحكومة الفلسطينية لـ"اليوم السابع": شكرى بحث مع الحمد الله مبادرة السيسي
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