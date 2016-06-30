الرئيس التونسى يبحث مع رئيس البرلمان أولويات تشكيل حكومة الوحدة

بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الخميس مع رئيس البرلمان محمد الناصر، أولويات تشكيل حكومة وحدة وطنية فى البلاد.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية التونسية عن الناصر قوله إنه استعرض مع الرئيس السبسى الوضع العام بالبلاد ومبادرة حكومة الوحدة الوطنية، خاصة ما تفترضه المصلحة العليا للبلاد من وحدة وطنية وانخراط كل الأطراف حول برنامج مشترك يتضمن أولويات المرحلة المقبلة وسبل تحقيقها.

وأضاف الناصر أن مجلس نواب الشعب (البرلمان) يتابع تقدم المشاورات بين المنظمات والأحزاب فى هذا الصدد، وهو من سيتولى المصادقة على برنامج الحكومة المقبلة ومنحها الثقة.

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