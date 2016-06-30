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إصابة مجندين فى هجوم إرهابى بـ"رفح".. ومسلحون يستهدفون سيارة إسعاف

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إصابة مجندين فى هجوم إرهابى بـ"رفح".. ومسلحون يستهدفون سيارة إسعاف إصابة مجندين فى هجوم إرهابى بـ"رفح".. ومسلحون يستهدفون سيارة إسعاف
قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن مجندين أصيبا بجروح وشظايا وتم نقلهم لمستشفى العربيش العام ظهر اليوم الخميس.

وأضاف المصدر فى تصريحات له منذ قليل أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور آلية أمنية على طريق الشيخ زويد، وهو ما أسفر عن إصابة المجندين، مشيراً إلى أن مسلحين أطلقوا النيران على سيارة الإسعاف التى كانت تقلهم مما تسبب فى تعطلها ، وتدخلت قوة أمنية لاحتواء الموقف ونقل المصابين داخل مدرعة.


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