مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى بنى سويف

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أجرة وربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى شمال مدينة الواسطى ببنى سويف.

تلقى اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأجرة بالقرب من مدخل قرية ميدوم على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز الواسطى.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت 5 جثث و9 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتم إيداع الجثث مشرحة المستشفى، وتقديم العلاج اللازم للمصابين، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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