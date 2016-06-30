صرف مبلغ 40 ألف جنيه للمتضررين في الأحداث بقرية كوم اللوفى بمركز سمالوط

قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا صرف مبلغ 30 ألف جنيه لكل من إبراهيم خلف مترى وشقيقه أمير، بواقع 15 ألف جنيه لكل منهما ، كما قرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لوالدتهما السيدة سمريه خليل سليمان من وذلك تعويضا لهم عن الضرر الذي وقع بمنازلهم الثلاثة، على خلفية الأحداث التي وقعت فجر اليوم، والخاصة بحرق منازلهم بقرية كوم اللوفى بمركز سمالوط.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المتهمين في أحداث العنف التي وقعت بين عائلتين بقرية كوم اللوفى، عقب ما أشيع عن تحويل منزل إلى كنيسة .

أكد اللواء جمال قناوي رئيس مدينة سمالوط إن الأجواء الأمنية في القرية هادئة تماماً، بعد سيطرة الأمن على الأوضاع، مشيرا إلى أن معاينة المنزل الذي كان يرغب الأهالي في بنائه كنيسة كشفت أنه مخالف تنظيميا وبدون رخصة.