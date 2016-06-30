رفع وإزالة 220 طن من القمامة والأتربة بمركز أبو قرقاص بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا من رفع وإزالة 220 طن من القمامة والأتربة ومخلفات المبانى بمركز ابوقرقاص و مدينة الفكرية وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية ، في إطار متابعة حالة النظافة العامة.

قال محمد عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص ، أنه تم رفع 220 طن من امتداد شارع مكة بحى غرب مدينة الفكرية خلال احد حملات النظافة اليومية التى تنظمها الوحدة المحلية للقضاء على اى بؤر للقمامة والمخلفات تكون سبباً لنقل الامراض والحفاظ على المظهر الجمالى لشوارع المدينة .