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"أطباء بلا حدود" تدعو لمساعدة 60 ألف لاجئ سورى عالقين على الحدود الأردنية

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"أطباء بلا حدود" تدعو لمساعدة 60 ألف لاجئ سورى عالقين على الحدود الأردنية "أطباء بلا حدود" تدعو لمساعدة 60 ألف لاجئ سورى عالقين على الحدود الأردنية
دعت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الطبى والإنسانى الخميس، إلى استئناف تقديم المساعدات والحماية إلى حوالى 60 ألف لاجئ سورى تقطعت بهم السبل على الحدود الاردنية، ويواجهون ظروفا قاسية للغاية على مقربة من الحدود بين الأردن وسوريا.

وأفاد بيان أصدرته المنظمة بأنه منذ الهجوم الانتحارى على موقع عسكرى حدودى أردنى بالقرب من هذه المنطقة فى 21 يونيو الجارى الذى أسفر عن مقتل 7 جنود أردنيين وإصابة 14 آخرين، لم تصل لهؤلاء اللاجئين العالقين فى مخيم غير رسمى بالمنطقة الحدودية أية أغذية أو مساعدة طبية، ووصلتهم كميات مياه محدودة للغاية.

ولفت مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود بيوا دى جريزى، إلى أن أكثر من 50% من هؤلاء اللاجئين أطفال فى أمس الحاجة إلى الاستئناف الفورى لتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية، وقال أن المساعدة وحدها لا تكفى ويجب تقديم الحماية الدولية لهؤلاء الفارين من الحرب، وإن هناك مسؤولية جماعية لتوفير مكان آمن لهم، مشددا على أن تلك ليست مسؤولية الأردن وحده.
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