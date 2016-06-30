أخبار تونس..القبض على إرهابى خطط لاغتيال رئيس حزب المبادرة الوطنية بتونس

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية الخميس، أن قوات الأمن الوطنى بولاية سوسة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر إرهابى كان يخطط لاغتيال رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "إن المتهم من مدينة أكودة بولاية سوسة وينتمى إلى نفس الخلية التى حاولت منذ أشهر اغتيال رئيس فريق النجم الرياضى الساحلى رضا شرف الدين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها: "إن المتهم من مدينة أكودة بولاية سوسة وينتمى إلى نفس الخلية التى حاولت منذ أشهر اغتيال رئيس فريق النجم الرياضى الساحلى رضا شرف الدين".
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