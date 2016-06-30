بدأ منذ قليل عدد من المواطنين بالتوافد على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرة الثالثة لثورة 30 يونيو، ورفعوا لافتة كبيرة تضمنت أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي طيلة العامين السابقين، أابرزها الشبكة القومية للطرق، ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعى، وتسليح وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة المختلفة الحديثة، وترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، وحل أزمة الغاز .

ورفع عدد آخر لافتة تضمنت أهم إنجازات جماعة الإخوان الإرهابية التى تمثلت فى جرائم القتل المختلفة مثل اغتيال النائب العام وعناصر من الجيش والشرطة وترويع وإرهاب المواطنين .

كما رفع منذ قليل أحد محاربى حرب أكتوبر ويدعى حمدى يحيى أبو المعاطى، لافتة بميدان التحرير كتب عليها: "إحنا كلنا حواليك وعيون الدنيا عليك.. سيسي يا حرية.. سيسي يا وطنية.. ياروح الأمة العربية ياسيسي".. بينما رفع آخر لافتة كتب عليها: "30 ستة يا 30 ستة نورتى مصر فى كل حتة.. وكلنا معاكى فى كل حتة فى مصر والسيسي فتح باب النصر.. جيش وشرطة وشعب اتجمعنا بالحب ".

وحمل البعض الآخر أعلام مصر مرددين هتافات "جيش وشرطة وشعب إيد واحدة".



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توافد المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو ويرفعون لافتة بإنجازات



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لافتات بميدان التحرير

مقاتلات "أف 16" تحلق فى سماء مدينة نصر احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

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