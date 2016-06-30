أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توافد المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

Google+ Print
بدأ منذ قليل عدد من المواطنين بالتوافد على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرة الثالثة لثورة 30 يونيو، ورفعوا لافتة كبيرة تضمنت أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح طيلة العامين السابقين، أابرزها الشبكة القومية للطرق، ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الإسكان الاجتماعى، وتسليح وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة المختلفة الحديثة، وترشيح لعضوية مجلس الأمن، وحل أزمة الغاز .

ورفع عدد آخر لافتة تضمنت أهم إنجازات جماعة الإخوان الإرهابية التى تمثلت فى جرائم القتل المختلفة مثل اغتيال النائب العام وعناصر من الجيش والشرطة وترويع وإرهاب المواطنين .

كما رفع منذ قليل أحد محاربى حرب أكتوبر ويدعى حمدى يحيى أبو المعاطى، لافتة بميدان التحرير كتب عليها: "إحنا كلنا حواليك وعيون الدنيا عليك.. سيسي يا حرية.. سيسي يا وطنية.. ياروح الأمة العربية ياسيسي".. بينما رفع آخر لافتة كتب عليها: "30 ستة يا 30 ستة نورتى مصر فى كل حتة.. وكلنا معاكى فى كل حتة فى مصر والسيسي فتح باب النصر.. جيش وشرطة وشعب اتجمعنا بالحب ".

وحمل البعض الآخر أعلام مصر مرددين هتافات "جيش وشرطة وشعب إيد واحدة".

1
>

توافد المواطنين على ميدان التحرير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو ويرفعون لافتة بإنجازات

2
>

لافتات بميدان التحرير

مقاتلات "أف 16" تحلق فى سماء مدينة نصر احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس