معتقدات خاطئة حول الحلاقة

1. يعتقد الكثيرون أن الحلاقة تجعل الشعر ينمو بلون داكن، أكثر خشونة وبسرعة أكبر، وهو اعتقاد خاطئ لان الشعر لا يصبح أكثر سماكة ولا أغمق لوناً. عند الحلاقة يعاود الشعر نموه فيظهر الطرف بشكل مختلف عن الشعر الذي لم تتم حلاقته وبالتالي يبدو للعين كما لو كان أكثر سماكة او بلون مختلف. تزيل الحلاقة الشعر من سطح الجلد ولا تؤثر على لونه أو سماكته. وعند حلاقة منطقة ما، تبدأ الشعرة بالخروج من البصيلة فتبدو خشنة وقاسية. وإذا تركت الشعر لينمو لفترة فستلاحظين أنه يستعيد شكله وقوامه الأصلي.

2. يعتقد الناس ان الحلاقة تجعل البشرة جافة وحساسة، وهو اعتقاد خاطئ أيضاً. فالحلاقة بالشفرة تجعل البشرة أنعم ملمساً ومظهراً بفضل إزالة طبقة الخلايا الميتة على الجلد.

3. ومن الاعتقادات الخاطئة الأخرى أن الحلاقة تزيل سمرة البشرة (التان)، وهو أمر غير ممكن، لأن السمرة هي إنتاج صبغة الميلانين في الجلد. وفي الواقع يمكن للحلاقة ان تحسّن مظهر سمرة البشرة من خلال إزالة طبقة خلايا الجلد الميتة عنها. فالاسمرار يحدث في المستويات السفلية من البشرة حيث تقع خلايا الصبغة المسؤولة عن لون البشرة. ولا يمكن لشفرة الحلاقة أبداً أن تلامس تلك الخلايا أو تصل إليها. أما الحلاقة فهي بالواقع تمنح بشرتك نعومة ونضارة صحية، وتحسّن مظهر السمرة فيها بإزالة الطبقة المتقشرة التي تجعل البشرة باهتة.

4. يعتقد الكثيرون أن الماء والصابون كافيان للحلاقة، وهو أمر غير صحيح. الطريقة المناسبة بالفعل هي استخدام جل الحلاقة، حيث أن استعمال الصابون قد يتلف البشرة بسبب إزالة عناصر الترطيب الطبيعية فيها.