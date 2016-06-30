مكياج عيد الفطر للمحجبة السمراء

هل تحضّرين نفسك لإطلالة العيد؟ هل أنت سمراء البشرة وذات ملامح عربية مميزة؟

"سيدتي نت" سيضمن لك من خلال هذه النصائح مكياجاً مميزاً وراقياً ومناسباً لإطلالة العيد.

للحصول على هذا المكياج للعيد تحتاجين إلى:

قلم كحل أسود داكن

أيلاينر أسود قلماً أو ريشة

ظلال للعيون باللون الأزرق الفيروزي

بلاش بودرة خدود باللون الشمامي

وأحمر شفاه باللون البرتقالي المائل للمرجاني

خطوات تطبيق المكياج :

- يعتبر تأسيس الوجه من أهم الخطوات الخاصة بمكياج السيدة. وإذا كانت السيدة محجبة فلا بدّ من مراعاة عملية الإضاءة في بعض نقاط الوجه لإظهار جمالها ببراءة وعفوية.

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ .

أضيئي وجهك في المناطق التي تودين التركيز عليها بوساطة بودرة ظلال فاتحة، غير لامعة، ثم اعتمدي بودرة داكنة للأمكنة المطلوب إخفاء عيوبها.

- ارسمي بالكحل الجافّ حدود الرمش الأعلى على طريقة رسمة عيون القطة.

- طبّقي ظلال العيون الأزرق على جفنك .

- ارسمي بالكحل الجاف الخطّ الرفيع على جفنك السفليّ.

- أعيدي ـ الآن ـ رسم الكحل، وإنما بالأيلاينر السائل لمنح نظرتك مزيداً من الجمال.

-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظرتك تبدو أجمل.

والآن، طبّقي أحمر الشفاه البرتقالي لإطلالة مميزة .