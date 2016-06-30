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3 عروض رجالية مباشرة من مدن الموضة

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الخميس 30-06-2016 09:44

قدّمت دور الأزياء العالمية مؤخراً عروض الأزياء الرجالية لموسم ربيع وصيف 2017، وقد قررنا أن نستعرض معك أبرز العروض من مدن الموضة لتكون السبَّاق في ارتداء ما ظهر فيها.

برادا Prada
كان الستايل الرياضي المريح حاضراً في عرض برادا للصيف المقبل، إذ شاهدنا فيه السراويل الرياضية والصنادل المريحة التي زينت إطلالات العارضين مع الجوارب.

دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana
كان عرض دولتشي آن غابانا موسيقياً بامتياز، إذ استوحى المصممون تصاميمهم من موسيقى الجاز الصاخبة، وقدموا إكسسوارات لافتة منها السماعات، والحقائب التي أتت على شكل مسجلات كبيرة، ولم تكن حقائب وحسب بل كانت مزودة بسماعات لتتمكن من سماع أغانيك المفضلة من حقيبتك مباشرة.

فرساتشي Versace
طغت الألوان الداكنة على عرض فرساتشي للصيف المقبل، فبدأ العرض بمعطف مطري ذي لون زيتي رائع، وانتقل ليقدم تصاميم مختلفة تحمل درجات الألوان الترابية والتصاميم المريحة، ولاحظنا حضور الصنادل المفتوحة مع الجوارب مرة أخرى هنا، فهل تكون أحد اتجاهات الموسم المقبل؟

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سيدتي