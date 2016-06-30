أساسيات العناية بملابس الصيف من محررات الأزياء لدى "سيدتي"

من الممتع أن نفكّر بأن موسماً جديداً قد حلّ، مما يعني تشكيلة جديدة من الملابس. ولكننا سنطلعكم على السر: لا يقوم محررو الموضة وخبراء الأناقة بتغيير ملابسهم مع كل موسم – فهم يعرفون أن العناية الجيدة بالملابس أساس الحفاظ عليها لتدوم طويلاً.

وعلى الرغم من أن لكل جديد جماله وجاذبيته، فإن السرّ للتألق بملابس الصيف المميزة كما لو كانت جديدة دون إرهاق الميزانية بشراء ملابس إضافية ، هو حسن اختيارها والتنسيق فيما بينها، والأهم من ذلك كله اتباع عادات ذكية للعناية بالملابس .

وتأكيداً على اهمية هذه التفاصيل الدقيقة، طلبنا من خبيرات الأزياء في "سيدتي" أن يعرضن لنا القطع التي يستخدمنها لإبراز أناقتهن في أيام الصيف وكيف يحافظن على الملابس والقطع المميزة الخاصة بهنّ.

ولنكشف لكم بعض النتائج مسبقًا – فقد اكدن ان أكبر سر للعناية بالملابس هو الغسيل باستخدام "آريال باور جل" الجديد. فهو يمنحك أفضل إزالة للبقع من غسلة واحدة، ويحافظ على ألوان وقماش ملابسك المفضلة في الصيف.

سارة – تحب الملابس الغريبة المميزة

التلاعب بالنقوش ليس أمراً صعباً كما يبدو. عند مزج النقشات معاً، جربي التركيز على اللون بدلاً من النقشة. يمكنك مزج النقشات بدرجات من نفس اللون، مثل الخوخي والليلكي، أو بألوان متكاملة, وإذا كنت تميلين إلى المغامرة أضيفي نقش جلد الفهد الذي يتناسب مع كل شيء تقريباً. اتبعي تعليمات الغسيل الموجودة على الملصق دوماً لتضمني اختيار الدورة الصحيحة ودرجة الحرارة المناسبة للمساعدة في الحفاظ على حدة لون الملابس.

لمياء – تحب الملابس بالأسلوب العصري

حتى إن كنت تعتبرين نفسك من محبي الأسلوب العصري أو محبة للملابس الغريبة، فالعنصر الأهم لإتقان موضة الموسم والدمج بين النقوش البيزنطية والتنورات الطويلة هو التوجه إلى خزانة والدتك واستخدام تلك الرسوم الغريبة مع بعض البلوزات الناعمة التي كانت ترتديها في السبعينيات.

زاريف: تحب الملابس التي تعكس حياة المدينة

ارتداء قطعتين من الجينز على الموضة حالياً، أجمع بين قميص جينز فاتح الون مع بنطلون من الجينز الداكن. وبالطبع استخدام آريال باور جل مهم للتخلص من البقع ولحفاظ على لون الجينز ومرونة القماش!

امل – الملابس الرياضية الأنيقة

حياتي تسير بوتيرة سريعة ولهذا فأنا أبحث دوماً عن كل ما هو عمليّ مع الانتباه إلى أن يبقى المظهر مناسباً للعمل. الفكرة الأساسية هنا هي تنسيق الملابس الرياضية أو الفستان بدون أكمام مع جاكيت رسمي مثلاً، ليبقى سرك في الأناقة العملية آمناً!

لأجمل طلات لهذا الصيف، اهتمي بكيفية العناية بملابسك لأن السر الذي يضمن جمالها في كل موسم ومتابعة الموضة طوال الوقت هو استخدام المنتج المناسب لغسلها والعناية بها قبل كل شيء مع القليل من لمساتك الإبداعية.