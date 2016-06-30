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دراسة: العيش على مقربة من الطبيعة يخفض السلوك العدوانى بين المراهقين

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دراسة: العيش على مقربة من الطبيعة يخفض السلوك العدوانى بين المراهقين دراسة: العيش على مقربة من الطبيعة يخفض السلوك العدوانى بين المراهقين
أظهرت دراسة حديثة النقاب عن أن المراهقين الذين يقيمون على مقربة من الأماكن الطبيعية والمساحات الخضراء تتراجع السلوكيات العنيفة بينهم بصورة ملحوظة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة مستويات المساحات الخضراء مثل الحدائق وملاعب الجولف أو الحقول قد تؤدى إلى انخفاض بنسبة 12% فى الحالات السريرية للسلوك العدوانى.

وقالت ديانا يونان أستاذ الطب النفسى بجامعة كاليفورنيا، إن دراستنا تقدم دليلا جديدا عن أن زيادة المساحات الخضراء قد يكون لها هدفا علاجيا استراتيجيا فعال فى نهج الصحة العامة، لأهمية تأثير العوامل البيئية على صحة الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الحادية عشرة إلى الثامنة عشرة وعاشوا فى أماكن بها مساحات خضراء تحسن سلوكهم العدوانى بشكل ملحوظ مقارنة بالمراهقين الذين يعيشون فى أحياء ذات شوارع ضيقة.


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