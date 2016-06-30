ولادة طفلة أنابيب من بويضة مخصبة مجمدة منذ 18 عامًا بالصين

أعلنت إحدى المستشفيات الصينية نجاح ولادة طفلة من بويضة مخصبة تم تجميدها وحفظها طوال الـ18 عاما الماضية.

وذكر المستشفى- فى بيان نشرته صحيفة "تشاينا يوث دايلى" اليوم الخميس- أن الطفلة التى بلغ وزنها 3.3 كيلوجرام عند الولادة بصحة جيدة، وأنها وُلدت لأم تبلغ من العمر 45 عاما كانت تعانى من انسداد قناة فالوب وتتلقى العلاج فى مستشفى جامعة فودان لأمراض النساء والولادة فى شنجهاى منذ عام 1988.

وأوضح المستشفى أن محاولات الأم السابقة للحمل عن طريق طفل الأنابيب فشلت 3 مرات، ولهذا كان قرارها تأجيل الحمل طوال تلك السنوات، ولكنها عادت للمستشفى فى العام الماضى لتحاول مرة أخرى، وذلك على أمل أن تنجح المحاولة الجديدة.

يذكر أن البويضات المخصبة يتم تخزينها فى نيتروجين سائل فى درجة حرارة تبلغ 196 درجة تحت الصفر.

وبالرغم من أن هناك قرارًا صادر عن إدارة الصحة فى شنجهاى فى عام 2013 لتحديد الحد الأقصى لحفظ البويضات بما لا يزيد على خمسة أعوام، فإن مستشفى فودان- طبقا لما قاله أحد المسئولين فى المستشفى- يستمر فى الحفاظ على البويضات المخصبة طالما رغبت المريضة ذلك.

ويأتى نجاح ولادة تلك الطفلة بعد أشهر قليلة من ولادة طفل أنابيب من بويضة تم تخصيبها وتجميدها وحفظها لمدة 12 عاما فى أحد المستشفيات بمدينة شيان الصينية، فى حدث وصفه الإعلام الصينى وقتها بأنه أمر قياسى بالنسبة للصين.