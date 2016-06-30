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ديلى ميل: "الزبدة" لا ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمى من السكر

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ديلى ميل: "الزبدة" لا ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمى من السكر ديلى ميل: "الزبدة" لا ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمى من السكر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الزبدة ليست سيئة بالنسبة لنا ولا ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وخلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء أن تناول ملعقة من الزبدة يومياً لا يسبب مرض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية ويمكن أن يكون له تأثير صغير فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام العلماء من جامعة تافتس فى بوسطن بتحليل نتائج تسع دراسات نشرت منذ عام 2005 فى 15 بلدا، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، واستندت النتائج على ما يقرب من 640 ألف شخص من البالغين الذى يبلغ متوسط أعمارهم ما بين 44 - 71 سنة.

ووجد العلماء أن وجبة يومية من الزبدة "14 جم" أو ما يقرب من ملعقة واحدة كان مرتبطاً مع ارتفاع خطر الوفاة بنسبة 1% فقط، مؤكدين أنه ليس لها ارتباط مع أى نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما فى ذلك مرض القلب التاجى والسكتة الدماغية.

وأظهرت الدراسة بعد تحليل عينة صغيرة من الأشخاص أن تناول وجبة يومية من الزبدة أو معلقة واحدة يخفض خطر الإصابة بداء السكر من النوع 2 بنسبة 4%.

وأضاف مؤلف الدراسة البارز الدكتور داريوش مظفريان، أن الزبدة خيار أكثر صحة بالمقارنة بالسكر أو النشا، واختيار أفضل من السمن النباتى وزيوت الطبخ المهدرجة.


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