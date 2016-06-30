سيد عبد الحفيظ: التأهل لنصف نهائي الأبطال صعب لكنه ليس مستحيلا

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على المهمة الصعبة التي تنتظر الفريق من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الخسارة في المباراتين الأولتين بدور المجموعات.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين:"الخسارة أمام أسيك ليست نهاية المطاف، إذا تمكننا من الفوز في المباريات الأربع المتبقية لنا قد نتأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف "شددنا على هذا للاعبين، المهمة صعبة دو شك لكن ليست مستحيلة، لابد أن تخوض المباريات المتبقية على أنها كؤوس، لا مجال في التفريط فيها سواء في مصر أو خارجها".

وخسر الأهلي أمام ضيفه أسيك ليتلقى الخسارة في أول جولتين بدور المجموعات بعدما هُزم في زامبيا أمام زيسكو.

وتعقدت مهمة الأهلي لبلوغ نصف النهائي، فأصبح مطالبا بالفوز على الوداد المغربي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين، إضافة لمباراتي زيسكو في مصر وأسيك في كوت ديفوار.

وعن لقاء الدوري المقبل يوم الأحد أمام الاتحاد السكندري أوضح عبد الحفيظ "اللقاء سيقام على ملعب بتروسبورت، ننتظر تأكيد اتحاد الكرة".

ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد في الجولة 33 من المسابقة، وتأتي المباراة بعد حسم الفريق للقب الـ38 في تاريخه بالدوري.