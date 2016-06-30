مستشفى الأهلي – الطبيب يوضح موقف رمضان صبحي وعمرو جمال

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن موقف رمضان صبحي من المشاركة ضد الاتحاد يوم الأحد بالدوري لم يُعرف بعد، كما طمأن الجماهير على حالة ماليك إيفونا موضحا إنه في تحسن مستمر وسيعود خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم 3 من شهر يوليو المقبل.

وصرح خالد محمود للصحفيين "حسين السيد يعاني من شد في عضلة السمانة بالقدم اليسرى، يخضع لتأهيل وعلاج ثم اختبار طبي للوقوف على مدى إمكانية مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري. لم يشارك في مران الأربعاء".

وتابع "إيفونا يتلقى العلاج بشكل منتظم وحالته في تحسن مستمر، ويحصل يوم السبت على حقنة البلازما الثانية، ولو تحسن فلن يحتاج للحقنة الثالثة ربما، فترة غيابه لن تطول كما تردد مؤخرا، وفقا للبرنامج العلاجي سيعود للملاعب خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير".

واستطرد "تعرض عمرو جمال لكدمة في فخذ القدم اليسرى نتج عنها تجمع دموي، اللاعب تحامل على نفسه وشارك في تدريبات الأربعاء والجهاز الطبي يتابع حالته بعد أن وضع رباط طبي على الفخذ، وموقفه من المشاركة ضد الاتحاد سوف يحسم خلال يومين".

وأتم "كما ينتظم غدا أحمد عادل عبد المنعم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الاتحاد يوم الأحد".

وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي قد تغيب عن مران الأهلي يوم الأربعاء لأسباب عائلية وسيعود لتدريبات الفريق يوم الجمعة.