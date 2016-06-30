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خبر في الجول - ' التبادل ' سلاح الزمالك لضم ثنائي إنبي

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خبر في الجول - ' التبادل ' سلاح الزمالك لضم ثنائي إنبي خبر في الجول - ' التبادل ' سلاح الزمالك لضم ثنائي إنبي

يسعى الزمالك لإجراء صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات ظهيري إنبي محمد ناصف وأسامة إبراهيم، فسيعرض على مسؤولي النادي البترولي التعاقد مع إسلام جمال أو ياسر إبراهيم.

وستجمع مسؤولي الناديين جلسة يوم السبت المقبل من أجل الاتفاق على المبلغ المطلوب مقابل حصول الزمالك على ناصف وإبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يريد تخفيض المبلغ المطلوب من قبل إنبي، فيفكر في عرض جمال إو إبراهيم على الفريق لعلمه المسبق بحاجته لمدافع.

وسيعود إسلام جمال وياسر إبراهيم للزمالك مع نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارتهما إلى الإسماعيلي وسموحة على التوالي.

وسيحاول الزمالك الوصول إلى اتفاق ودي في حال رفض إنبي للصفقة التبادلية.

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