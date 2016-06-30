بالأسماء.. مجلس جامعة بنى سويف يوافق على ترقية 14 عضو هيئة تدريس

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة على ترقية 14 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والذين استوفوا شروط الترقية وفقا لتقييم اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وجه رئيس الجامعة ورئيس المجلس، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس التهئنة لهم مع تمنياته بدوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يساهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

كما أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف موافقة مجلس الجامعة على إنشاء معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القومى، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة.

أشار رئيس الجامعة إلى أن رؤية المعهد تتمثل فى التفوق والتميز فى توفير خدمات تهدف إلى تعزيز وتنمية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأفضل الممارسات العالمية وأن المعهد يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البنوك والمصارف والحكومة ووحدتها من خلال منح درجات أكاديمية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات القيادية والموارد البشرية والتسويق وإقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات وأنشطة الدراسات والبحوث التطبيقية وأنشطة الخدمات المساعدة الفنية وبوابة الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف رئيس الجامعة أن للمعهد العديد من الأهداف الاستراتيجية تتمثل فى تبادل الخبرات وتوفير قصص نجاح عن نماذج مختلفة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول المتقدمة والنامية ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية من أجل إنشاء وحدات مؤهلة ومتخصصة لتزويد قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات المصرفية الملائمة وكذلك تصميم البرامج التدريبية المطلوبة التى تتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحور رئيسى للتنمية المستدامة، كما يهدف المعهد إلى تزويد القطاع المالى بالآليات المطلوبة والإدارات الأساسية اللازمة التى تسمح بوجود بيئة مالية أفضل وتحديد الاحتياجات التدريبية للأطراف المعنية للتدريب فيما يتعلق بالدور المستقبلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصرى.



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مجلس جامعة بنى سويف



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كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم

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