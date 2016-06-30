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بالصور.. انطلاق احتفالات سوهاج بذكرى ثورة 30 يونيو ‎

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جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات

مراسل «ONA»:

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الخميس، يرافقه كل من واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والعميد نبيل شحاته المستشار العسكرى لمحافظة سوهاج والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى، انطلاق فعاليات احتفال محافظة سوهاج بثورة 30 يونيو المجيدة .

 بدأت مراسم الاحتفال، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، بعرض طابور أمام المنصة التى أقيمت خصيصا بميدان الشبان المسلمين بحى شرق، حيث بدأ الطابور بالتجمع من امام الاستاد الرياضى بمدينة ناصر مارًا أمام ديوان عام محافظة سوهاج وكوبرى أخميم على النيل وذلك بمشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات الخدمية .

 وشمل طابور العرض فرقة موسيقى الشرطة وعرض لقوات امن سوهاج وعدد من المركبات التابعة لمديرية امن سوهاج من سيارات النجدة والتدخل السريع وسيارات الحماية المدنية.

كما شاركت مراكز الشباب بفرق رياضية لألعاب الكاراتيه وحملة الاعلام من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج فى صورة تعكس روح ثورة 30 يونيو والتى تمثلت فى التلاحم بين الجيش والشرطة والشعب .

وتقدم المحافظ بالتهنئة لرئيس الجمهورية ولشعب العظيم متمنيا دوام التقدم والازدهار والاستقرار لمصرنا الغالية، حيث أكد المحافظ أن شكر الرئيس فى هذه المناسبة واجب علينا جميعا لانه هو من حمل الراية وتحدى الصعاب فى ظروف كانت صعبة للغاية.

وأوضح المحافظ، أن التلاحم بين الجيش والشرطة والشعب هو السبب الرئيسى في ما نعيشه الآن من تقدم واستقرار فى كل مناحى الحياة لافتا إلى أن مصر غنية وبها الكثير من الخيرات.

ودعا عبد المنعم، إلى العمل والمشاركة الفاعلة من اجل استكمال مسيرة التنمية التى انطلقت بالفعل بعد ثورة 30 يونيو بعدد من المشروعات القومية العملاقة، مشيرا الى ان مصر بعد 30 يونيو قد عادت الى ابنائها مرة اخرى بعد ان كادت تختطف وبدأت مسيرة بناء المؤسسات والمشروعات العملاقة من طرق وكبارى ووحدات اسكان واستصلاح اراضى وقناة السويس الجديدة فضلا عن أن ما تم إنجازه فاق كل التوقعات .

ووجه المحافظ رسالة الى رئيس الجمهورية أكد فيها أن سوهاج قيادة وشعبا تدعمه وتعاهده على العمل بكل جهد وإخلاص من أجل وضع مصر الحبيبة فى المكان الذى تستحقه، مؤكدا اننا لن نلتفت للوراء وان محافظة سوهاج فى منظومة عمل دائم .

ومن المقرر أن تستكمل فعاليات الاحتفال عصرا بفقرة لادارة المسطحات المائية يتم خلالها تقديم عرضا للانشات والاسعاف النهرى وذلك بمشاركة المحافظ وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشباب بالمحافظة .

وتختتم فعاليات الاحتفال مساءا باقامة حفل فنى بقصر ثقافة سوهاج يشمل عدد من الفقرات الفنية ومنها فقرة لفرقة الموسيقى العربية وكورال الشباب بمديرية الشباب والرياضة وعرض لفرقة الفنون الشعبية وفقرة غنائية يقدمها الفنان سامح يسرى وابن سوهاج الطفل اياد .

يذكر أن محافظة سوهاج أقامت عدد من شاشات العرض بالشوارع والميادين العامة لاذاعة الاغانى الوطنية والانجازات التى تحققت بمصر عقب ثورة 30 يونيو .

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