زعيم تنظيم داعش يعين "ألمانيا" قائدا عسكريا على نينوى

كشفت مواقع عراقية، اليوم الخميس أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى عين قائدا عسكريا يحمل الجنسية الألمانية على "نينوى"، فى الوقت الذى باشر فيه بعزل عدد من قادته الأجانب.

وقال مصدر محلى فى محافظة نينوى العراقية المحتلة من قبل داعش، بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى عين قائدا عسكريا يحمل الجنسية الألمانية لـ"ولاية نينوى"، مؤكدا أن التنظيم عزل عددا من قادته الذين يحملون جنسيات أجنبية جراء الخسائر المالية التى منى بها.

وأوضح المصدر أن أبو بكر البغدادى عزل القائد العسكرى لولاية نينوى فى التنظيم المكنى أبو معاذ العفرى، وأناط القيادة إلى شخص مقرب منه يحمل الجنسية الألمانية، مبينا أن "الألمانى يعتبر من قادة التنظيم الذين قضوا سنوات فى أفغانستان وعاد إلى العراق بعد سيطرة داعش على نينوى قبل عامين.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم أجرى عدة تغييرات فى هيكليته وعزل عددا من قادته الذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية بسبب خسائره المالية وفشلهم فى جمع إيرادات مالية كبيرة عبر الجباية من السكان المحليين.

ونوه المصدر إلى أن التنظيم بات شبه منهار فى جميع مواقع انتشاره بنينوى بسبب اقتراب القوات العراقية و قوات البيشمركة الكردية من حدود المحافظة.

- إيران تستعد لإحياء يوم القدس العالمى.. وخامنئى: فلسطين اليوم ميدانا للجهاد