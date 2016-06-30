"مراكز الهوية" تغلق أبوابها خلال عطلة العيد

أعلنت هيئة الإمارات للهوية أن جميع مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ستغلق أبوابها طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الثالث من يوليو وتستمر حتى مساء يوم السبت العاشر من الشهر نفسه في حين يواصل مركز الاتصال التابع للهيئة تقديم خدماته للمتعاملين كالمعتاد خلال فترة العيد.

ودعت الهيئة متعامليها في حال مواجهة أية صعوبات تتعلق ببطاقة الهوية للتواصل معها من خلال مركز الاتصال على رقم الهاتف 600530003 أو من خلال خدمة المحادثة الفورية "إسأل حمد" على موقعها الإلكتروني أو عبر صفحتها على موقع تويتر "غرد للمساعدة @emiratesid_help" التي تعمل جميعها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع .

وقالت الهيئة إن ساعات العمل الرسمية في مراكز الخدمة ستعود إلى ما كانت عليه قبل بداية شهر رمضان المبارك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر .. داعية المتعاملين وأفراد الجمهور إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" للتعرف بالتفصيل على أوقات الدوام الرسمي في كل مركز من تلك المراكز وعناوينها وأرقام هواتفها وكذلك الحصول على الاتجاهات للوصول إلى مواقعها عبر خرائط "جوجل".

ورفع سعادة الدكتور سعيد عبداله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد للقيادة الرشيدة .

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