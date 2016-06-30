ترقية 465 ضابطا وضابط صف وفردا من منتسبي "إقامة دبي"

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بترقية 465 ضابطا وضابط صف وفردا من منتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من رتبهم الحالية إلى الرتب التي تليها.

وقد رفع سعادة اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة باسمه ومنتسبي الإدارة ومن شملتهم مكرمة سموه أسمى آيات الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " على اهتمامهما بشباب الوطن وحرص سموهما على إسعاد شعبهما في أي زمان ومكان وعلى امتداد رقعة الوطن الغالي.

وثمن اللواء المري مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عاليا واعتبرها مكرمة وطنية وإنسانية من سموه تجاه الشباب عموما ومنتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على وجه الخصوص معاهدا الله عز وجل و سموه و القيادة الرشيدة بأن يكون وإخوانه وزملاؤه في الإدارة الجنود المخلصين والأبناء البارين لدولتنا العزيزة وقيادتنا المعطاءة.

و وجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المناسبة عظيم الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يوليه من متابعة شخصية واهتمام بأجهزة ومنتسبي وزارة الداخلية وتحفيزهم من أجل بذل المزيد من الجهود والعمل المخلص وحماية مكتسبات الوطن واسعاد الناس خاصة المتعاملين مع هذه الأجهزة والمؤسسات الوطنية والإدارات والأقسام كافة التابعة للوزارة.

و هنأ اللواء المري إخوانه وزملاءه المكرمين ممن شملتهم المكرمة على ثقة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الغالية ودعاهم إلى مضاعفة الجهود للعمل والارتقاء بمستوى أداء الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حتى تصل إلى أعلى درجات التميز وتحقيق أعلى نسبة لإرضاء الجمهور وإسعاد عملاء الإدارة والمتعاملين معها من كل جنسيات و ثقافات العالم حتى تظل دولتنا في مقدمة الدول والصفوف بتوجيهات ورعاية قيادتنا الحكيمة.

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