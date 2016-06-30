ألفي فرد شرطة لتأمين احتفالات ثورة 30 يونيو بأسيوط

كتب – مراسل «ONA»

قال مصدر أمني، بمديرية أمن أسيوط، إنَّ أكثر من ألفي فرد شرطة من ضباط وجنود وأمناء، على اتم استعداد لتأمين احتفالات الذكرى الثالثة لثورة الـ30 من يونيو.

وأضاف المصدر لـ«ONA»، الخميس، أنَّ مداخل ومخارج محافظة أسيوط ، تشهد حالة من الاستنفار الأمنى المكثف بمحيط المنشأت العامة والكنائس والبنوك لتأمينها وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وتابع:” تم تكثيف الدوريات وتكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع المداخل والمنشآت المهمة والحيوية، للكشف عن المتفجرات و تأمين جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، والأماكن العامة، ووضع خدمات أمنية نظامية عامة وسرية وتوسيع دارة الاشتباه اليوم”.