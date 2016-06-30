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«السيسي» في ذكرى 30 يونيو : إرادة الشعب المصرى هي القوة المحركة للوطن

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«السيسي» في ذكرى 30 يونيو : إرادة الشعب المصرى هي القوة المحركة للوطن «السيسي» في ذكرى 30 يونيو : إرادة الشعب المصرى هي القوة المحركة للوطن

الرئيس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل جاهدة من أجل تحقيق آمال الشعب المصري خلال الفترة المقلبة، مشددًا على أن إرادة الشعب هي القوة المحركة للوطن.

وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها منذ قليل بمناسبة الذكرى الثالثة لثورى 30 يونيو، أن ما يتم بذله من جهود ضخمة كفيل بتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو هى الثورة التى استعاد بها الشعب المصرى هويته وصوب بها مساره.

وأوضح الرئيس، أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كبتها وأن عزيمته واضحة لتحقيق حياة أفضل ومستقبل مشرق لابناءه.

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