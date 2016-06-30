أغرب 5 قرى في العالم.. إحداهم سكانها أقزام..وأخرى بكلية واحدة..وثالثة لا يوجد بها يابسة

كتب: كريم حسن

توجد العديد من القرى الجميلة في العالم، والمتميزة بهندستها المعمارية وطابعها التقليدي وطبيعتها الخلابة، فتتمتع القرى والمدن حول العالم بميزات مشتركة عديدة ومتعارف عليها، ولكن هناك بعض التي لديها ميزة فريدة لا توجد في أي مكان آخر.

“يانجسي” قرية جميع سكانها أقزام

منذ 60 عامًا، ضرب سكان قرية “يانجسي” بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، مرضًا يتسبب في وقف نموهم، يتعرض له الأطفال في عمر بين 5 و7 سنوات، حيث أن معظم أطوال أهل تلك القرية لاتتعدى 95 سنتيمتر.

ذلك المرض الغامض، دفع العلماء والخبراء لزيارة القرية، لدراسة التربة والمياه، بالإضافة إلى إجراء فحوصات على أهلها، من أجل الوقوف على سبب ذلك المرض، إلا أنهم فشلوا في مهمتهم.

ولغياب التفسير الحقيقي يتناول أهالي القرية العديد من التفسيرات الخرافية منها الاعتقاد بوجود أرواح شريرة تهاجم القرية، بينما يرى البعض أن السبب يعود إلى عدم دفن أسلافهم بشكل جيد، لكن التفسير الأكثر غرابة يروي أن رجلًا عثر على سلحفاة سوداء ذات أرجل غريبة، فقام بطهيها وأكلها هو ومجموعة من السكان فأصابهم المرض.

“هوسكي” قرية يعيش أهلها بكلية واحدة بسبب الفقر

تقع قرية هوسكي جنوب النيبال، وتعتبر من بين أفقر القرى في العالم، ويطلق عليها اسم “قرية الكلي” لأن الأغلبية المطلقة لسكانها يعيشون بكلية واحدة بعد بيعهم للثانية بسبب الفقر.

ويتردد تجار الأعضاء البشرية على هذه القرية لإقناع مزيد من الأشخاص ببيع كِليهِم في السوق السوداء مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تفوق الألفي دولار أمريكي، ويتوجب على من يوافق على هذا النوع من “الصفقات” التنقل حتى الهند لإجراء العملية ثم العودة مجددا إلى القرية.

ويستغل تجار الأعضاء البشرية جهل سكان هذه القرية لإيقاعهم في شباكهم، ذلك أنهم يخبرونهم بأن الكلية المنزوعة ستنمو بعد سنين قليلة.

كما أن رؤية الآخرين الذين مروا بنفس التجربة يعيشون بكلية واحدة يسهل على هذه الشبكات إقناع المزيد من الأشخاص على بيع قطع من أجسادهم مقابل أموال ضئيلة.

“جيثورن” قرية هولندية جميع طرقاتها مائية

تعتبر جيثورن واحدة من أجمل البقاع على الأرض ويقصدها كثير من السياح وخاصة الأوروبيين ليستمتعوا بقضاء أوقات هادئة في أحضان الطبيعة الخلابة والمزارع الرائعة.

فهي لا تمتلك أية طرقات أو شوارع عادية باستثناء شارع واحد فقط مخصص لركوب الدراجات وفيها حوالي خمسون جسرًا من الخشب تمر فوق نحو ثمانية كيلومترات من القنوات المائية، ولذلك فلا يوجد بها سيارات.

وتعد وسائل النقل المائية هي وسيلة المواصلات الوحيدة في هذه القرية، حيث يخترق هذه القرية أربع أميال من القنوات المائية، ويتنقل سكانها بالقوارب أو سيرًا على الأقدام عبر الجسور الخشبية.

“هوجواي” قرية إذا كنت تعاني من الخرف فعليك بالذهاب إليها

هى قرية هولندية بنيت خصيصا لمن يعانون من مرض الخرف. تم الإنتهاء من بنائها فى عام 2010 على مساحة أربعة فدان نصفها فضاء مفتوح يحتوى على شوارع واسعة وميادين وحدائق، كما أنها تحتوى على مطعم ومقهى ومسرح وصالون لتصفيف الشعر.

يسكن القرية 152 مريض متوسط عمرهم 83 عاما، جميعهم يعانون من الخرف الشديد ويشرف على رعايتهم 250 موظفا.

“جوزكار” قرية جميع منازلها مطلية باللون الأزرق

هى قرية اسبانية في الأندلس يسكنها 220 نسمة، اختارتها شركة Sony للتصوير فيلم السنافر بها، فتم طلاؤها باللون الأزرق وبقيت كذلك حتى اليوم.