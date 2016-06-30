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مقتل مواطن برصاص مجهولين بالعريش

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مقتل مواطن برصاص مجهولين بالعريش مقتل مواطن برصاص مجهولين بالعريش

مقتل مواطن بالعريش

كتب – مراسل «ONA»

أطلق مجهولون، قبل قليل ، النار على مواطن أثناء سيرة بمنطقة حى الضاحية بمدينة العريش ما أسفر عن وفاته فى الحال .

وأكَّد شهود عيان، أنَّ عدد من المسلحين قاموا، بالهجوم على سيارته بمنطقة سد الوادى بمدينة العريش  يستقلها مواطن يدعى (روفائيل ) وقاموا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن مصرعه.

وقالت مصادر طبية، إن مجهولون قاموا باطلاق النار على شخص يدعى روفائيل بمنطقة حى الضاحية بالعريش ، ما اسفر عن وفاتة فى الحال ، وتم نقل الجثة الى مستشفى العريش تحت تصرف النيابة.

فيما قامت قوات الأمن بالانتشار بالمنطقة وتمشيطها بحثا عن منفذي الحادث .

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