مصرع طفل صدمته سيارة أثناء توقفه على الطريق بقرية زوير فى المنوفية

لقى طفل بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء تواجده على الطريق بالقرية، تم نقله إلى المستشفي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمود سعد رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بقرية زوير - دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم "33840 نقل منوفية" قيادة "م. ر ا م" 22 عاما طالب ومقيم قرية الدبايبة دائرة مركز بركة السبع، بالطفل سعيد طارق السيد موسى 5 أعوام ومقيم قرية زوير، دائرة المركز أثناء تواجده على الطريق، ونجم عن الحادث وفاة الطفل متأثرًا بإصابته "اشتباه كسر بالجمجمة – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتم التحفظ على السيارة.

بسؤال كل من قائد السيارة عم المتوفى "م.س.ع.م" 42 عاما مدرس، ومقيم بذات الناحية - أفاد بمضمون ما جاء، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال مركز شبين الكوم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

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