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النيابة تأمر بالتحريات وسرعة ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بكرداسة

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النيابة تأمر بالتحريات وسرعة ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بكرداسة النيابة تأمر بالتحريات وسرعة ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بكرداسة
أمرت نيابة مركز كرداسة، بتحريات المباحث وسرعة ضبط وإحضار المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة كرداسة.

تلقى العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة بكرداسة.

وكشفت التحريات أن مجهولين هددوا صاحب المحل واستولوا على كمية من المجوهرات وفرا هاربين،
>وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن مجهولين بحوزة أحدهما سلاح نارى وعصا خشبية هددا صاحب المحل واستوليا على كمية من المجوهرات ولاذا بالفرار.

وبسؤال صاحب المحل لم يتهم أحدا، فحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، وباشرت النيابة التحقيق.


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