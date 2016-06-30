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عاهل البحرين يناقش مع نائب الرئيس اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن

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عاهل البحرين يناقش مع نائب الرئيس اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن عاهل البحرين يناقش مع نائب الرئيس اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن
استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة نائب الرئيس اليمنى على محسن الأحمر لمناقشة مستجدات الأوضاع فى اليمن وما أحدثه الانقلاب من نتائج سلبية فى الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية فى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية اليوم الخميس أن ملك البحرين جدد تأكيده على موقف البحرين مع بقية الدول الخليجية المساند للشرعية وأمن واستقرار اليمن وتلبية تطلعات اليمنيين.

يذكر أن نائب الرئيس اليمنى كان قد قام بزيارة لقطر أمس الأول الثلاثاء سلم خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثانى رسالة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.
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