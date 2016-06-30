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اشتباكات عنيفة فى جبهات القتال بتعز والطائرات تقصف تجمعات الحوثيين

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اشتباكات عنيفة فى جبهات القتال بتعز والطائرات تقصف تجمعات الحوثيين اشتباكات عنيفة فى جبهات القتال بتعز والطائرات تقصف تجمعات الحوثيين
شهدت جبهات القتال فى مدينة تعز جنوب غرب اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثيين وصالح امتدت حتى فجر اليوم.

وذكر المجلس العسكرى بتعز أن اشتباكات مستمرة بمختلف الاسلحة بين القوات الشرعية والمليشيات وقعت فى معسكر اللواء 35 مدرع غرب المدينة اثر محاولنهم التقدم باتجاه مقر اللواء تحت غطاء قصف مدفعى على مواقع القوات ولكنه تم صدهم.

وأكدت مصادر فى المقاومة أن 10 من المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح فيما قتل احد افراد الجيش واصيب 3 اخرون فى الاشتباكات التى استمرت اكثر من 5 ساعات.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات كانت قد دفعت منذ يومين بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الجبهة الغربية ومحيط اللواء 35 فى محاولة منهم للتقدم إلى مناطق قوات الجيش.

وأوضح المركز الاعلامى للمجلس أن اشتباكات أخرى اندلعت بين الجانبين فى معظم جبهات القتال خاصة فى جبهة كلابة وشارع الاربعين واسفل عصيفرة ووادى الزنوج إلى شمال وشرق المدينة وحى بازرعة شرق المدينة وتمكنت القوات من صد كل الهجمات.

وأضاف أن المليشيات صعدت من قصفها على مواقع الجيش والمقاومة والاحياء السكنية فى المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية فى جبهات الشرق والغرب. . وأدى القصف إلى مقتل 3 منهم جنديان بالإضافة إلى مدنى كما أصيب 9 بسبب القصف.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر المقاومة أن طائرات دول التحالف العربى قصفت تعزيزات وتجمعات للمليشيات فى محيط مدينة تعز مستهدفة عناصر المليشيات بمحيط اللواء 35 ودمرت لهم دبابتين ومخزنا للأسلحة.
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مصر 365