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أخبار اليمن..مقتل وإصابة 20 يمنيا فى انفجار قنبلة بمحافظة إب

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أخبار اليمن..مقتل وإصابة 20 يمنيا فى انفجار قنبلة بمحافظة إب أخبار اليمن..مقتل وإصابة 20 يمنيا فى انفجار قنبلة بمحافظة إب
شهدت مدينة القاعدة بمحافظة إب اليمنية انفجارا عنيفا أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 18 آخرين بجروح من بينهم 4 سيدات إحداهن حالتها حرجة للغاية.

وذكر مركز إب الإعلامى التابع للمقاومة فى المحافظة أن خلافا نشب بين عناصر الحوثيين فى المدينة فقام أحدهم بإلقاء قنبلة يدوية على عدد منهم كانوا على متن طقم عسكرى أمام سوق تجارى مزدحم بالمواطنين، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى تدمير الطقم ولم يعرف ما إذا كان هناك ضحايا من عناصره.

يذكر أن ميلشيات الحوثيين كانت قد سيطرت على محافظة إب، التى تبعد 193 كيلومترا جنوب صنعاء، أوائل مارس العام الماضى وكانت من أهم مراكز الإمداد لهم فى الحرب على تعز وعدن والجنوب فى أواخر نفس الشهر وبعدها بحوالى 5 اشهر ظهرت حركة للمقاومة فى المحافظة ضد الحوثيين.
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