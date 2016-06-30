أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة

Google+ Print
القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "خ. ع. س" عاطل، و"ع. ع. ع" عاطل وبحوزتهما (2000 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى 130 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر، قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث وأسفرت عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 134 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائيا بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1697 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.


>- ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365