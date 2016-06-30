القبض على عاطلين بحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 2000 قرص مخدر بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "خ. ع. س" عاطل، و"ع. ع. ع" عاطل وبحوزتهما (2000 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى 130 جنيها، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر، قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث وأسفرت عن ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 134 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائيا بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1697 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

- ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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