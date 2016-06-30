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بالصور.. الغربية تتزين بالأعلام فى ذكرى 30 يونيو.. والأغانى الوطنية بالميادين

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بالصور.. الغربية تتزين بالأعلام فى ذكرى 30 يونيو.. والأغانى الوطنية بالميادين بالصور.. الغربية تتزين بالأعلام فى ذكرى 30 يونيو.. والأغانى الوطنية بالميادين
تزينت محافظة الغربية منذ الصباح الباكر بالأعلام التي ترفرف علي جميع مؤسسات ومنشآت الدولة ، وبدأت الإذاعات المتنقلة، ومكبرات الصوت في إذاعة الأغاني الوطنية ، في الشوارع والميادين العامة احتفالا بذكري ثورة 30 يونيو.

وكان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية قد وجه باستغلال شاشات العرض الموجودة بالشوارع والميادين الرئيسية وتشغيلها بالأغاني الوطنية طوال اليوم ، وكذا وجود عربات الدى جى لتجوب شوارع المحافظة بالأغاني الوطنية ، وسوف يتم خلال الاحتفال عمل طابور عرض عسكرى وعروض فنية واستعراضية وشعبية وتسيير عربات الزهور.

كما وجه المحافظ بالتنبيه على جميع المصالح على مستوى المحافظة بوضع الأعلام على كل مبنى، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بضرورة استعداد الصحة خلال هذا الاحتفال وأن تكون عربات الإسعاف موجودة على مقربة من هذه الاحتفالات.

ووجه المحافظ دعوات رسمية للإعلاميين والصحفيين والقيادات السياسية والشعبية، مشيرا أن البرنامج يتضمن طابور عرض لوزارة الداخلية، وطابور عرض من أمام نادى المعلمين، وطابور عرض من الشباب والرياضة والتربية والتعليم وموسيقى الشرطة.

محافظة الغربية (1)
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أعلام علي ديوان عام المحافظة

محافظة الغربية (2)
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أعلام مصر بطول ديوان محافظة الغربية

محافظة الغربية (3)
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صور الرئيس تزين الميادين العامة

محافظة الغربية (4)
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ذكري 30 يونيو في شوارع طنطا

محافظة الغربية (5)
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جانب من الاحتفالات


>- محافظة الغربية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو بالأعلام والأغانى الوطنية
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مصر 365

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