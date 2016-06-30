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الكشف على 518 مواطن خلال قافلة طبية بأسيوط الجديدة

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الكشف على 518 مواطن خلال قافلة طبية بأسيوط الجديدة الكشف على 518 مواطن خلال قافلة طبية بأسيوط الجديدة
وقعت مديرية الصحة بأسيوط الكشف على 518 شخص بمدينة أسيوط الجديدة وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمة العلاجية للأماكن الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية والبعيدة والمتطرفة.

ونفذت صحة أسيوط قافلة طبية مجانية برعاية الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط بمدينة اسيوط الجديدة ضمت عدد من التخصصات المختلفة شارك بها أطباء متخصصون تم خلالها الكشف على 518 مواطن.

تضمنت القافلة عمل ندوات تثقيفة لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، وتم اتخاذ قرارات علاج على نفقة الدولة لمن يستحق وتحويل الحالات اللازمة لفحوصات متقدمة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات كما تم صرف العلاج وعمل تحاليل والاشاعات بالمجان دون تحمل المواطن أى مصروفات مادية.

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