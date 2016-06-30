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تواجد أمنى مكثف بمحيط وزارة التعليم تحسبا لتظاهر طلاب الثانوية العامة

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تواجد أمنى مكثف بمحيط وزارة التعليم تحسبا لتظاهر طلاب الثانوية العامة تواجد أمنى مكثف بمحيط وزارة التعليم تحسبا لتظاهر طلاب الثانوية العامة
شهد محيط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل قليل، تكثيفاً أمنياً بشارع الفلكى، تحسباً لتظاهرات طلاب الثانوية العامة والتى شهدتها شوارع الفلكى والمبتديان وإسماعيل أباظة أمس، الأربعاء، خوفا من تنظيمهم وقفات أخرى أمام الوزارة.

ونظم الطلاب عدة مظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية أمام وزارة التربية والتعليم وعدد من المحافظات، اعتراضاً على قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل امتحانات التاريخ والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية.


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