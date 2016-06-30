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بالفيديو.. طائرات الهليكوبتر تحلق فى سماء السويس لتأمين الاحتفال بـ30 يونيو

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بالفيديو.. طائرات الهليكوبتر تحلق فى سماء السويس لتأمين الاحتفال بـ30 يونيو بالفيديو.. طائرات الهليكوبتر تحلق فى سماء السويس لتأمين الاحتفال بـ30 يونيو
حلَّقت اليوم الخميس طائرات الهليكوبتر بكثافة فى سماء محافظة السويس، لتمشيط المناطق الوعرة بجبل عتاقة والمجرى الملاحى لقناة السويس والعين السخنة والمنشآت الحيوية كشركات البترول لتأمين احتفالات السويس بذكرى ثورة 30 يونيو.

وحلقت الطائرات العسكرية فوق طريق السويس- الإسماعلية والسويس- القاهرة، من أجل تأمين المواطنين وكشف الأسطح بالعمارات السكنية، وفق مصدر عسكرى.

من جانب آخر، واصلت قوات الأمن بالسويس التواجد المكثف أمام المنشأة الحيوية لتأمينها وسط تواجد مكثف فى شوارع السويس.


>- مدير أمن السويس يكشف لـ"اليوم السابع": نفذنا فى الـ100 يوم الماضية أكبر حملة أمنية بتاريخ المحافظة.. ويؤكد: "معنديش حاجة اسمها قاتل يهرب".. و"ركبنا ومراوح وتكيفات فى 90% من غرف الحجز بأقسام الشرطة"

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مصر 365

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