عروض جوية فى سماء ميدان التحرير احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

قدمت القوات المسلحة عروضاً جوية فى سماء ميدان التحرير والقاهرة الكبرى، منذ قليل، احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

ويشهد ميدان التحرير والشوارع الرئيسية المحيطة به حالة من السيولة المرورية والهدوء النسبى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

كما شهد كوبرى قصر النيل سيولة مرورية فى الاتجاهين، وشارع القصر العينى والطريق المؤدى إلى ميدان طلعت حرب.

وانتشر عدد من رجال المرور بشوارع وميادين وسط البلد لتسيير حركة السيارات والحد من الكثافات المرورية، فيما تجوب سيارات الانتشار السريع وسيارات الشرطة شوارع وسط البلد للتمشيط والتأمين.

- القوات المسلحة تنظم عروضا جوية وبحرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو