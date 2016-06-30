أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عروض جوية فى سماء ميدان التحرير احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

Google+ Print
عروض جوية فى سماء ميدان التحرير احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو عروض جوية فى سماء ميدان التحرير احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو
قدمت القوات المسلحة عروضاً جوية فى سماء ميدان التحرير والقاهرة الكبرى، منذ قليل، احتفالًا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

ويشهد ميدان التحرير والشوارع الرئيسية المحيطة به حالة من السيولة المرورية والهدوء النسبى بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

كما شهد كوبرى قصر النيل سيولة مرورية فى الاتجاهين، وشارع القصر العينى والطريق المؤدى إلى ميدان طلعت حرب.

وانتشر عدد من رجال المرور بشوارع وميادين وسط البلد لتسيير حركة السيارات والحد من الكثافات المرورية، فيما تجوب سيارات الانتشار السريع وسيارات الشرطة شوارع وسط البلد للتمشيط والتأمين.


>- القوات المسلحة تنظم عروضا جوية وبحرية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365