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غلق المجال الجوى بمطار القاهرة نصف ساعة بسبب العروض الجوية

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غلق المجال الجوى بمطار القاهرة نصف ساعة بسبب العروض الجوية غلق المجال الجوى بمطار القاهرة نصف ساعة بسبب العروض الجوية
أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المجال الجوى لمدة نصف ساعة بالتزامن مع العروض الجوية التى تقوم بها القوات المسلحة فى سماء القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

صرح مصدر ملاحى بمطار القاهرة أنه تم إغلاق المجال الجوى مع بدء العروض الجوية للقوات المسلحة، وذلك من الساعة 11 صباحا وحتى 11:30، حيث تم التنسيق مع جميع الرحلات فى مواعيد الإقلاع والهبوط للطائرات، وكذلك شركات الطيران العاملة بالمطار.


>عروض جوية فى سماء القاهرة والجيزة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو خلال ساعة
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مصر 365