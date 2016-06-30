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بالصور.. أمن الموانئ يحبط محاولة تهريب ملايين الدولارات عبر 27 "فيزا كارت"

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بالصور.. أمن الموانئ يحبط محاولة تهريب ملايين الدولارات عبر 27 "فيزا كارت" بالصور.. أمن الموانئ يحبط محاولة تهريب ملايين الدولارات عبر 27 "فيزا كارت"
وجهت مصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية ضربة جديدة لمافيا تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، ما يضر بالاقتصاد المصرى، حيث أحبطت محاولة شخص تهريب ملايين الدولارات لخارج البلاد عبر 27 فيزا كارت أثناء سفره للخارج.

واشتبهت الخدمات الأمنية، بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الموانئ، فى حقيبة راكب بمطار برج العرب، وتم تفتيشها بواسطة الأجهزة الحديثة، حيث عثر فى أماكن سرية بها على 27 فيزا كارت بأسماء أشخاص آخرين، واعترف المتهم "محمد.ع" أنه حاول تهريب النقد الأجنبى لخارج البلاد، إلا إن الخدمات الأمنية ضبطته.

وصرح مصدر أمنى لــ"اليوم السابع"، أنه كان لهذه الضربات الأمنية دورا فى إصدار البنك المركزى تعليمات بوقف الشراء بالفيزا كارت من الخارج بالدولار.

مضبوطات-(1)
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تهريب أموال

مضبوطات-(3)
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تهريب أموال


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