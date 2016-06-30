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القبض على عاطل بحوزته 44 لفافة بانجو فى حملة بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته 44 لفافة بانجو فى حملة بأسوان القبض على عاطل بحوزته 44 لفافة بانجو فى حملة بأسوان
تمكن رجال المباحث بقسم أول أسوان، من القبض على عاطل، وبحيازته 44 لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول أسوان ، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " محمد. ح " 34 سنة عاطل وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو ونصف وسكين و مبلغ مالى حوالى 1600جنيه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلا ت البيع، حسبما أفادت الشرطةال.

تحرر المحضر رقم 3863 لسنة 2016 م مخدرات إدارى قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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