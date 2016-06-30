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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبحيرة
أصيب اليوم الخميس، 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بطريق كوم حمادة – النجيلة "فردى" أمام قرية كفر سلامون دائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة "ميكروباص" قيادة "أ ر ع"، ودراجة بخارية "توك توك" دون لوحات قيادة "م. ه. ا".

وأثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الخلفى الأيمن للسيارة ما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف سيرها على ذات الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية و3 من مستقليها بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.


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