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صراع الصفقات - ليكيب: برشلونة اتفق مع ليون لانتداب أومتيتي مدافع فرنسا

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صراع الصفقات - ليكيب: برشلونة اتفق مع ليون لانتداب أومتيتي مدافع فرنسا صراع الصفقات - ليكيب: برشلونة اتفق مع ليون لانتداب أومتيتي مدافع فرنسا

(إفي): أعلنت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قد توصل لاتفاق مع ليون للحصول على خدمات المدافع الفرنسي، صامويل أومتيتي (22 عاما) مقابل 30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة عليه الآن أن ينهي الاتفاق مع اللاعب، الذي قد يوقع عقدا لمدة 5 مواسم مع النادي الكتالوني.

ويشارك اللاعب الشاب (181 سم) في الوقت الراهن في بطولة الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا بعد اختياره في اللحظات الأخيرة بعد إصابة جيريمي ماتيو لاعب برشلونة.

يذكر أن أومتيتي ولد في الكاميرون، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا عن عمر عامين، وتدرب في صفوف الشباب في نادي ليون. وتم تصعيده بعدها إلى الفريق الأول عام 2011 ولعب أربعة مواسم في الدوري الفرنسي، وشارك الموسم الماضي في 35 مباراة، وفاز بكأس فرنسا مع ناديه في عام 2012.

ويتواجد اللاعب حاليا في أول بطولة له مع الفرنسي الأول، لكنه لم يشارك أي مباراة حتى الآن. ويلعب منتخب الديوك مع أيسلندا يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي للبطولة.

يشار أن الكاميرون حاولت إقناع اللاعب بارتداء قميص منتخب موطنه الأصلي، لكن اللاعب أكد أنه يفضل الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي.

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