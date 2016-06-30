والده: مستقبل نيمار في أيدي برشلونة

(إفي): أكد نيمار دا سيلفا والد المهاجم البرازيلي نيمار، أن مستقبل نجله في أيدي نادي برشلونة الذي يعمل على تجديد عقده، كما أقر بوجود اهتمام باللاعب من أندية أخرى.

وفي مقابلة مع بوابة (Globoesport) قال والد نيمار إن:"أي جديد قد يطرأ بخصوص انتقال نيمار يجب أن يكون مع برشلونة. نحن ليس لدينا أي شيء للتحدث بشأنه لأن نيمار مرتبط بعقد" مع النادي الكتالوني.

وعن شائعات اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدمات نيمار مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، أوضح والد نيمار ووكليه أن اللاعب "معتاد على الشائعات" قبل بداية كل موسم انتقالات كروية في أوروبا.

وفقا للصحافة، تصل قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار الساري حتى 2018، إلى 190 مليون يورو وفي حالة تجديد العقد قد ترتفع هذه القيمة إلى 220 مليون يورو.